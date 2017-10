et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/10/2017

À l'heure où Jean-Michel Blanquer annonce sur RTL le lancement d'une mission sur l'enseignement des mathématiques en France, une méthode a particulièrement le vent en poupe, la méthode de Singapour.



À l'école primaire Jacob à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), des enseignants ont déjà opté pour la dite méthode, qui fait appel aux sens des jeunes élèves. En classe de CP, l'apprentissage de l'addition se déroule dans un parc. Les élèves doivent, par exemple, additionner des groupes de personnes aux caractéristiques physiques similaires. Il faut aussi manipuler des petits cubes qui peuvent se fixer les uns aux autres. C'est comme ça qu'ensuite les élèves formeront les dizaines.

Observer et manipuler font partie de la première étape de la séance. La deuxième étape est le schéma. C'est seulement après qu'arrive la phrase mathématique : 3 + 7 = 10. Chaque séance est basée sur ces trois étapes. Il est essentiel de faire parler les enfants, de verbaliser.



L'apprentissage des 4 opérations au CP

La méthode de Singapour permet l'apprentissage des quatre opérations dès le CP. Il y a en priorité l'addition et le soustraction. À la fin de l'année, les élèves abordent la multiplication et la division par la manipulation.



La méthode de Singapour peut s'utiliser dans toutes les classes de primaire. Elle est conçue pour approfondir chaque notion et résoudre des problèmes de classe en classe. Les enseignants ont la liberté pédagogique de choisir cette méthode.