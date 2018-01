Jusqu'à quel point négocier avec nos enfants ?

publié le 17/01/2018 à 07:00

Face à des enfants qui discutent tout et contestent la moindre décision de leurs parents, ces derniers se sentent parfois dépassés... Pour éviter une crise, par peur du conflit ou de faire de la peine à nos têtes blondes, la négociation semble être une alternative grâce à laquelle chacun trouve son compte. Elle paraît efficace à court terme et permet d'accorder à l'enfant une forme de liberté au sein d'un cadre fixé... Faut-il négocier ou imposer ? Comment trouver le juste équilibre entre laxisme et domination ? De quelle façon faire preuve d'autorité sans frustrer l'enfant ?







Invitées

- Clémence Houdaille : journaliste à La Croix, partenaire de l'émission

- Véronique Maciejak : formatrice en discipline positive et consultante en parentalité, auteure de "Il me pousse à bout !" et "1, 2, 3, je me mets à l'éducation positive", éditions Eyrolles



Il me pousse à bout !

1, 2, 3, je me mets à l'éducation positive

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).