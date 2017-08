publié le 31/08/2017 à 15:18

La Marseillaise doit-elle être chantée quotidiennement dans les classes élémentaires ? Défini comme un lieu d'instruction, l'école transmet aux élèves des valeurs républicaines à travers ses enseignements. Parmi eux, l'apprentissage de l'hymne national.



Questionné par LCI sur la fréquence de cet exercice sur les bancs de l'école, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a expliqué que fredonner la Marseillaise quotidiennement serait quelque peu "exagéré". Cependant, cette dernière pourrait être entonnée occasionnellement selon le ministre. "Il y a des moments, comme les fêtes nationales, où il est important que les enfants chantent l'hymne", a-t-il précisé.

Face à cela, le ministre s'est donc logiquement dit favorable à l'apprentissage de l'hymne national sur les bancs de l'école. "Il est évident que tous les enfants de France doivent connaître la Marseillaise. Et c'est important qu'il y ait un niveau du système scolaire où on l'apprenne. Par exemple le CM1 se prête bien à cela", a déclaré le ministre mardi 29 août, lors de l'émission "24h Pujadas, l'info en questions".



Ce dernier a également souligné que le 4 septembre prochain, des enfants de classe primaire chanteront l'hymne français dans le cadre de "la rentrée en musique", un dispositif dont le but est de "marquer de manière positive le début de l'année".

"Il fait chanter la Marseillaise aux écoliers"

Alors qu'il était à la tête de l'académie de Créteil, Jean-Michel Blanquer s'était déjà montré disposé à la transmission des valeurs de la République en milieu scolaire. "Il fait chanter la Marseillaise aux écoliers, invente des stages de 'tenues de classe' pour les professeurs, crée un 'internat d'excellence", notait un article du Figaro publié en mai dernier.



Le débat de l'apprentissage de l'hymne national à l'école avait d'ores-et-déjà été soulevé par le précédent gouvernement. 2016 avait été désignée "année de la Marseillaise" par François Hollande. Le but était de permettre à chaque citoyen français de se réapproprier le lien qui unit cet air à l'histoire de la Nation. Pour l'occasion, les établissements scolaires avaient mené divers projets pédagogiques autour du chant de Rouget de Lisle.

Entonner quelques couplets

En réalité, son apprentissage est déjà inscrit au programme scolaire élémentaire. Cependant, on ne parle pas d'enseignement intégral du texte qui était à l'origine un chant de guerre révolutionnaire. "Dès le CE2, on peut commencer à chanter quelques couplets de La Marseillaise mais c'est en classe de CM1, en cohérence avec l'étude de la Révolution française, qu'une approche plus approfondie de l'hymne trouvera toute sa signification", note Eduscol, portail du site internet du ministre de l'Éducation.



Selon un sondage du Café pédagogique, un site spécialisé sur l'éducation, seuls 28% des élèves interrogés affirment avoir appris l'hymne national par le biais de l'école.