Éducation nationale : "Jean-Michel Blanquer veut mettre du bon sens dans l'école"

publié le 30/08/2017 à 07:37

Jean-Michel Blanquer a présenté mardi 29 août toutes les nouveautés de la rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale peut-il réussir là où tant d'autres ont échoué ? Il a tous les atouts. Il n'est pas seulement l'ancien patron de l'Essec, cette grande école de commerce. Il est aussi un très fin connaisseur du monde éducatif. Il est reconnu pour cela. Et puis surtout, il a le sens de l'école à la française.



On en voit déjà qui grimacent en pensant sélection, école à la baguette, le b.a.-ba. Et pourquoi pas ? Ce que l'on entend dans la bouche de ce ministre, c'est tout ce que disent les auditeurs de RTL : "Les enfants ne savent pas s'exprimer correctement, ils ne savent pas compter, on donne le bac à tout le monde, on n'a plus de place en fac".

Jean-Michel Blanquer dit qu'il faut revenir aux fondamentaux : écrire, lire, compter et respecter autrui. Mais aussi permettre le redoublement lorsque c'est nécessaire, faire des évaluations aux moments charnière en CP et en Sixième, avoir fait les devoirs au collège (pas à la maison). Il veut mettre du bon sens dans l'école. Il veut remettre l'église au milieu du village.