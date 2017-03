EDF dégringole à la Bourse

publié le 09/03/2017 à 08:15

C'est une nouvelle cathédrale industrielle française qui tremble, et pas n'importe laquelle. EDF est le coeur du modèle d'économie mixte à la française. L'entreprise a été créée en 1946 par le Conseil national de la Résistance. EDF, c'est la France, avec ses réussites technologiques, des syndicats, l'idée du service public, le statut quelque peu suranné de ses agents et leur fameux comité d'entreprise si prospère. Un mammouth qui avait contribué à moderniser notre pays pendant les Trente Glorieuses, et qui se trouve aujourd'hui couché sur le flanc.





L'entreprise est victime de la concomitance de plusieurs difficultés. Elle est face à un mur d'investissements à réaliser. D'abord, le sauvetage d'Areva. Le fabricant des réacteurs nucléaires est lui-même en faillite (un sauvetage effectué sur commande, à la demande de l'État). Il y a également un gigantesque projet de centrale à Hinkley Point, au Royaume-Uni, dans lequel EDF est partenaire et où il doit investir. Ensuite la rénovation des centrales en fin de vie, évaluée entre 50 et 100 milliards d'euros. Enfin les investissements dans les énergies propres. Tout cela explique d'EDF ait besoin d'argent.