Affaire Tariq Ramadan : ses avocats dénoncent un "déferlement médiatique"

publié le 01/11/2017

Contre-attaque de Tariq Ramadan. Les avocats de l'islamologue et théologien, visé par deux récentes plaintes pour viol, dénoncent le "déferlement médiatique" visant leur client et indiquent lui avoir demandé de "ne pas s'exprimer en retour".



"Le temps médiatique n'est pas celui de la justice et en aucune façon le premier ne doit ni ne peut s'imposer au second. Nous lui avons donc expressément demandé (à Tariq Ramadan, ndlr) de ne pas s'exprimer en retour", soulignent Me Yassine Bouzrou et Me Julie Granier dans un communiqué ce mercredi 1er novembre.

Tariq Ramadan est visé depuis la semaine passée par une enquête à Paris pour "viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort", à la suite d'une première plainte de l'ancienne salafiste devenue militante laïque Henda Ayari. Il a ensuite fait l'objet d'une deuxième plainte, déposée à Paris jeudi et qui dénonce des faits similaires, en plein débat autour du harcèlement sexuel dans la société. Des accusations connues de Caroline Fourest, journaliste qui avait publié le livre Frère Tariq en 2004. "J'ai croisé plusieurs femmes qui m'ont fait des récits précis et glaçants dès 2009", a-t-elle confié au micro RTL.

Dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse

Dans une première réaction, samedi sur Facebook, l'islamologue controversé avait affirmé qu'il s'agissait d'une "campagne de calomnie", enclenchée par ses "ennemis de toujours".

Ses avocats, qui ont annoncé la semaine passée le dépôt d'une plainte pour "dénonciation calomnieuse" après la plainte d'Henda Ayari, menacent également d'engager d'autres actions judiciaires "contre tous ceux qui bafouent la présomption d'innocence" de leur client.



Tariq Ramadan, 55 ans, petit-fils du fondateur de la confrérie égyptienne islamiste des Frères musulmans, bénéficie d'une forte popularité dans les milieux musulmans conservateurs. Il est aussi très contesté, notamment dans les sphères laïques, qui voient en lui le tenant d'un islam politique.