publié le 22/03/2017 à 15:08

Un terrible drame a eu lieu ce mercredi 22 mars dans la Drôme. Les corps d'une femme et de trois enfants ont été découverts dans une maison de Beaumont-lès-Valence. L'auteur de ce quadruple meurtre serait le père de famille, qui s'est suicidé en se jetant sous un train en début de matinée, rapporte Le Dauphiné.



Il est environ 8h30 quand le suspect, un homme âgé de 46 ans, se tue en étant percuté par un train entre la Roche-de-Glun et Tain-l'Hermitage. Les gendarmes dépêchés sur place ont rapidement retrouvé son véhicule dans lequel le père de famille avait laissé une lettre. Ce sont ses aveux. Sur ce papier, il s'accuse du meurtre de sa femme et de ses enfants.

Pour le moment, les raisons de ce drame restent inexpliquées. L'âge des victimes n'a pas été précisé, selon Le Dauphiné, qui explique que l'enquête a été confiée aux gendarmes de la Section de recherches de Grenoble et de la brigade de recherches de Crest. Des techniciens en identification criminelle de Valence participent également aux investigations.