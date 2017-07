publié le 10/07/2017 à 00:09

Quatre jeunes hommes, dont deux mineurs, ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire, ce dimanche 9 juillet, après la découverte du corps d'un jeune de 21 ans à Maîche (Doubs), ont indiqué le parquet de Montbéliard et la gendarmerie. La victime a été découverte mardi matin à Maîche par un employé municipal qui a suivi des traces de sang sur la chaussée. Le cadavre était dissimulé sous des branchages.



Les suspects âgés de 15, 17, 19 et 20 ans sont soupçonnés d'avoir pris part à l'assassinat du jeune homme dans le cadre d'un conflit sur fond de trafic de stupéfiants, a précisé à l'AFP le commandant de la section de recherches de Besançon, Pascal Péresse. Il a ajouté que d'après les premières investigations, "ils auraient monté un guet-apens pour s'en débarrasser". Selon l'Est Républicain, les agresseurs devaient de l'argent à la victime, lié à l'achat de résine de cannabis, et lui auraient fixé rendez-vous. Selon l'autopsie, la victime a été blessée à six reprises avec un objet tranchant, probablement un couteau.

Une information judiciaire a été ouverte

Les suspects, originaires de Maîche, ont été interpellés et placés en garde à vue vendredi 7 juillet. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Montbéliard et l'enquête confiée à la section de recherches de Besançon se poursuit pour déterminer le ou lesquels des jeunes mis en examen a porté les coups.