Dordogne : les ossements des anciens propriétaires retrouvés dans un jardin

publié le 29/10/2017 à 03:02

C'est une découverte à laquelle ne s'attendait certainement pas ce couple originaire du nord de la France en s'installant, en juin 2016, à Saint-Antoine-De-Breuilh (Dordogne). Comme le raconte le quotidien Sud-Ouest, c'est à l'occasion de travaux sur la fosse septique dans le jardin de la propriété que des ossements humains ont été mis au jour.



"Au départ, on croyait qu'il s'agissait de squelettes de l'époque gallo-romaine, parce qu'il y a un site pas loin", a raconté le nouveau propriétaire. Les travaux immédiatement arrêtés, les anciens propriétaires, qui n'habitaient pas sur place, sont alors interrogés et expliquent qu'il s'agit là des restes d'une dizaine de personnes de la même famille ayant possédé la maison sur plusieurs générations.

La demeure en question, qui n'était plus habitée depuis 1976, avait son propre cimetière, une pratique relativement courante dans une région de tradition protestante. Reste un litige entre les vendeurs et les acheteurs de la propriété. Interrogé par Sud Ouest, le propriétaire actuel explique que la famille en question lui a proposé 2.500 euros "pour faire retirer deux corps". "On veut être définitivement débarrassé de tous les corps", explique-t-il de son côté. L'affaire se réglera au début de l'année prochaine, devant la justice.