Dordogne : il force le péage à 61 reprises

publié le 25/03/2017 à 06:17

Pris la main dans le sac! Jeudi 23 mars, une Audi A3, circulant en direction de Bordeaux, avec à son bord trois hommes a été interceptée sur l'A89, en Dordogne, après avoir forcé un péage. Selon les informations de la société concessionnaire Vinci autoroutes, le chauffeur du véhicule n'en est pas à son premier coup d'essai puisque depuis septembre 2016, il aurait forcé un péage à 61 reprises.



Et la technique était bien rodée : le journal Sud-Ouest révèle que pour frauder, la voiture se collait à la barrière afin de déclencher le mécanisme de sécurité qui permettait son élévation. Du fait des diverses majorations pratiquées, la dette du conducteur s'élève au total à près de 6.000 euros. Par chance, les mis en cause disposaient de 5.800 euros en liquide sur eux, qu'ils ont intégralement remis à la société d'autoroute "avant de repartir et reprendre la route sur leur chère autoroute", ironise le Groupement de gendarmerie de la Dordogne, qui raconte les faits sur sa page Facebook.

Lors de l'interpellation, les gendarmes en ont profité pour récupérer l'adresse du propriétaire du véhicule qui sera ensuite communiquée au Centre national de traitement de Rennes, qui pourra envoyer les 126 contraventions récoltées par l'Audi A3, notamment pour excès de vitesse. Le conducteur n'a toutefois pas été exposé au retrait de permis.