Doit-on craindre de voir Emmanuel Macron bénéficier des pleins pouvoirs ?

publié le 12/06/2017 à 22:12

La vague pressentie s’est finalement transformée en raz-de-marée pour La République en Marche. le mouvement présidentiel, la République en marche (REM) arrive nettement en tête (32,3%), devant LR-UDI (21,5%), le FN (13,2%) et La France insoumise (11%). Le Parti socialiste poursuit sa déroute

en obtenant tout juste 9,5% avec le PRG. Selon les projections par sièges, REM et son allié du MoDem raviraient dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale.



"Macron a été élu sur une crise de la démocratie, et il aggrave cette crise de la démocratie", s’inquiète Ivan Rioufol devant l’écrasante majorité présidentielle qui se profile, "certes Macron a fait voler en éclats une oligarchie, mais pour y mettre à place une autre oligarchie". "Le problème, ce n’est pas Macron", proteste Nicolas Domenach, "le problème c’est la faiblesse des oppositions, mais elles existent."

On refait le monde avec :

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Philippe Besson, écrivain

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Nicolas Domenach, éditorialiste