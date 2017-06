publié le 12/06/2017 à 20:28

Au lendemain du premier tour des élections législatives, l’élection de Nathalie Kosciusko-Morizet dans la 2e circonscription de Paris est loin d’être acquise. La candidate LR a recueilli 18,13 % des voix, loin derrière Gilles Le Gendre, le candidat de La République en Marche (41,81 %). Si l’ancienne ministre de l’Écologie présente un profil compatible avec Emmanuel Macron, elle repousse l’idée de rejoindre la majorité présidentielle : “moi aussi d’une certaine manière, je veux lui donner sa chance, mais ça ne veut pas dire un chèque en blanc”.



Après avoir appelé à voter Emmanuel Macron pendant l’entre-deux tours de l’élection présidentielle, Nathalie Kosciusko-Morizet s’inquiète devant l’écrasante majorité que REM est en passe de rafler : "on sait désormais qu’il aura plus de 400 députés, et ça c’est beaucoup plus qu’une majorité". "Aujourd'hui, il y a un seul sujet, et c’est “est-ce qu’on veut une assemblée totalement monocolore ?", poursuit-elle, en espérant bénéficier d’un sursaut au second tour.

"C’est difficile, mais c’est possible", veut croire NKM. Bien que la candidate investie par LR ait été confrontée à deux candidatures dissidentes à droite, son réservoir de voix apparaît insuffisant pour le second tour. "J’ai jamais beaucoup travaillé des plans B", assure-t-elle, "en général, j’ai que des plans A et je mets toute mon énergie dessus". Si jamais Nathalie Kosciusko-Morizet échoue, la candidate LR envisage même un retour à la société civile : "Je ferai comme beaucoup de Français, je cherchais un boulot. Je réfléchis au meilleur moyen de me rendre utile."