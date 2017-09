publié le 17/09/2017 à 15:44

Les escrocs n'ont définitivement pas un centime à laisser filer. Et la disparition de la petite Maëlys n'échappe en rien à la règle, comme le relate le Dauphiné Libéré. Thierry Leggio, membre du groupe Recherche de Maëlys, sur Facebook qui réunit quelque 2.000 internautes, a reçu un courriel sur son adresse mail personnelle."Des arnaques j’en reçois beaucoup mais là, ça m’a choqué", s'est indigné ce Lyonnais auprès du quotidien régional.





Mais heureusement pour la famille de la victime de la petite Maëlys, disparue dans la nuit du 26 au 27 août à Pont-de-Beauvoisin (Isère) et les recherches en cours, la tentative d'escroquerie est grossière. Le nom employé - Yveline Moreau - n'est pas le bon, la manière de procéder - un mail personnel - et le niveau de français - navrant - laissent aisément percevoir l'arnaque.

Voici ce qui se trouvait dans ce mail, retranscrit sans correction orthographique : "Mon prénom est Yveline, je suis la mère a Maëlys (la petite fille disparue) J'ai vue votre message dans les commentaires et je tiens vraiment a vous remerciez pour votre encouragement. Une aide financière de votre part sera la bienvenue peut importe le montent nous avons grand besoin d'avoir des moyens afin d'élargir la recherche dans toute la France. Merci de bien vouloir me répondre et encore désolé pour le dérangement. Cordialement".





Thierry Leggio a contacté les gendarmes suite aux indications de son fils Stéphane et prévenu les réseaux sociaux. Mais pour le moment, on ne sait pas si d'autres internautes ont été victimes de l'arnaque, voire même si certains ont déjà payé...