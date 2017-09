Disparition de Maëlys : le frère du suspect dénonce un acharnement judiciaire

publié le 16/09/2017 à 17:11

Trois semaines après sa disparition, on est toujours sans nouvelles de la petite Maëlys, 9 ans. L'enquête, toujours en cours, a débouché sur l'incarcération d'un suspect, qui nie cependant être l'auteur ou le complice de l'enlèvement de la fillette. Présent au mariage où Maëlys s'est volatilisée, l'homme de 34 ans a été mis en examen le 3 septembre dernier pour "enlèvement et séquestration".



Menacé de mort par ses co-détenus, l'ancien militaire a dû quitter la prison de Varces où il était incarcéré. Pour des raisons de sécurité, il a ainsi été placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier





Si les indices s'accumulent, il n'y a toujours aucune preuve de sa culpabilité pour le moment. Pour le frère du suspect, ce dernier "est innocent à 100%". Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, son aîné poursuit : "Un jour, il sera lavé de tout soupçon et je l'emmènerai loin d'ici, sur un autre continent s'il le faut".

Des invités du mariage fichés sexuellement

Estimant que son frère était victime d'un acharnement judiciaire et médiatique, l'homme de 36 ans a étayé son propos en tentant de prouver que son frère n'avait techniquement pas pu prendre part à l'enlèvement. "Il ne peut pas, en une heure, avoir enlevé la petite, s'être douché, changé et être revenu au mariage", explique-t-il.

Continuant à clamer l'innocence de son cadet, il encourage les gendarmes à "chercher ailleurs au lieu de s'acharner sur [son] frangin. Il y avait dix fichés sexuellement parmi les invités de ce mariage. Et ce n'était pas des amis de mon frère", assène-t-il. En effet selon Le Parisien, lorsque les enquêteurs ont passé au peigne fin la liste des invités, ils y ont repéré 10 personnes inscrites dans les fichiers de police et notamment dans celui du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.