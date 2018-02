publié le 01/02/2018 à 07:25

Si l’eau descend doucement à Paris et en région parisienne après les fortes crues, la situation n’est pas encore réglée. Onze départements sont toujours en alerte orange et en aval, en Normandie, la crue de la Seine menace encore. Cependant, la situation "n’est pas inquiétante" selon Jean-Marc Magda, directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime. Il explique : "Certainement l’un des événements majeurs de la crue s’est passé cette nuit. Je rappelle que le centre opérationnel départemental de la préfecture a été activé toute la nuit pour surveiller puisque nous étions très inquiets, notamment du fait des forts coefficients de marée."



Il parle d’un "effet cocktail", avec "un cumul d’un fort débit et une météo qui apparaissait défavorable. Ce dernier point, justement, est important, puisque la météo au final a été beaucoup plus favorable. On peut qualifier cet épisode de coup de crue comme conséquent."

Il précise qu’ "Il y a un secteur qui est particulièrement touché ce matin, même si bien sûr tous les dégâts ne sont pas encore complètement constatés" puisqu’"il fait encore nuit sur Rouen" : "C’est ce qu’on appelle la boucle d’Elbeuf, ou là nous avons atteint plus de 30 centimètres par rapport à ce qu’on a connu en début d’année. Et on est à 20 centimètres en dessous de la crue historique de 2001 pour la boucle d’Elbeuf."