Lundi 6 novembre, "100% des élèves inscrits et présents dans l'île pourront être scolarisés", a assuré Michel Sanz, inspecteur d'académie et directeur académique adjoint de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Deux mois après le passage de l'ouragan Irma, 15 établissements scolaires sur 21 rouvriront leurs portes à la rentrée des vacances de Toussaint.



Le premier ministre Édouard Philippe a promis de venir se rendre compte sur place du retour des élèves à l'école. Il sera notamment accompagné du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, attendu dimanche 5 novembre à Saint-Martin pour assister à cette rentrée.

Au total, selon le gouvernement, 18 établissements scolaires sur 21 (16 écoles et 5 lycées-collèges) ont été plus ou moins fortement détériorés par les vents de plus de 350 km/h, qui ont dévasté l'île. Après les reconstructions, certaines structures en état d'accueillir les élèves recevront donc plus d'enfants qu'elles n'en recevaient avant le drame, grâce à un système de rotation.

Les locaux seront partagés

Ledit système va donc être utilisé lundi. Il fait partie du "plan d'action" imaginé pour accueillir la totalité des élèves de l'île. "C'est le principe de deux écoles en une. De 7H00 à midi, l'établissement recevra ses élèves et ses professeurs. Et de 12h30 à 17h30, ce sont les enfants et les enseignants d'un établissement voisin sinistré qui seront sur les lieux. Et ce, cinq jours par semaine", explique Michel Sanz.





Toujours selon l'inspecteur d'académie, un enseignement "normal", toutes matières confondues, sera dispensé. La volonté est de rattraper peu à peu le retard. "Il faudra vraisemblablement (...) modifier le calendrier des prochaines vacances scolaires afin de les raccourcir, notamment pour les élèves de terminale", indique le directeur académique adjoint.



"Ce sera une année particulière et il faudra faire confiance aux équipes pédagogiques". Mais les examens de fin d'année scolaire devraient se dérouler dans les conditions normales et aux dates prévues, a-t-il assuré.