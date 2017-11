Réforme du bac : "Quatre épreuves suffisent", estime un syndicat

publié le 03/11/2017 à 14:19

Le gouvernement s'attaque à un dossier de grande ampleur : la réforme du bac. Une mission vient d'être lancée pour moderniser l'examen et réorganiser le lycée. La nouvelle formule du bac devrait être opérationnelle dans trois ans. Parmi les idées envisagées : un bac à la carte, pour permettre une individualisation des parcours.



"D'une certaine manière il est déjà un peu à la carte puisqu'il y a des séries différentes", souligne Philippe Tournier, secrétaire général du SNPDEN, principal syndicat des chefs d'établissement. "La question est de savoir jusqu'à quel point c'est à la carte. Personne n'envisage un seul baccalauréat, avec les mêmes épreuves pour tous les élèves", nuance-t-il.

Parmi les pistes envisagées : quatre épreuves ajoutées au contrôle continu. "On sait qu'à partir de la 5e épreuve, ce sont toujours les mêmes qui sont reçus. La 5e, 6e et 7e épreuve ne modifient plus le classement des élèves. Quatre épreuves suffisent, ça c'est connu depuis très longtemps", explique Philippe Tournier.



Un examen inutile et trop gros

"En revanche, on parle simplement d'épreuves, on ne sait pas exactement ce que recouvre ce terme. Ça peut être les matières actuelles ; ça posera alors la question de qu'est-ce qui survit ou pas (...) ; ou ça peut être des épreuves totalement différentes, plus connectées sur l'enseignement supérieur", note-t-il.



Difficile pour le moment de savoir si cette mission livrera une version simplifiée du bac. Toutefois, "là, il y a une conscience générale, même si tout le monde n'est pas d'accord, pour dire que le bac, sous sa forme actuelle, pose réellement problème par son gigantisme et son inutilité", estime Philippe Tournier.