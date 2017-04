VIDÉO - La Lune et Jupiter étaient très proches dans la nuit du 10 avril

publié le 11/04/2017 à 15:55

Un rendez-vous exceptionnel. Dans la nuit du 10 au 11 avril, Jupiter, la planète gazeuse la plus grosse du système solaire, s'est approchée de la Lune. Ce spectacle pouvait être observé à l'oeil nu, après le coucher du soleil.



De nombreux internautes ont publiés leurs photos sur les réseaux sociaux. L'Uranoscope d'Ile-de-France, une association d'amateurs d'astronomie basée en Ile-de-France, a aussi immortalisé l’événement.

Sur certains clichés, on peut observer les deux sortes de terrains qui constituent la surface de la Lune : des régions sombres appelés mers et des régions plus claires, les continents. Ces derniers, les plus anciens, sont littéralement saturés de cratères. Quant aux "mers", sont des grandes plaines de laves solidifiés.



Vendredi 7 avril, Jupiter était déjà alignée avec la Terre et le Soleil, ce qui a permis de l'observer toute la nuit. Elle se trouvait tout de même à 666 millions de kilomètres de notre planète.



Day 70 - Luna and Jupiter #365photochallenge pic.twitter.com/YGLZqYABYn — Neil Kemp (@argbz) 11 avril 2017

La Lune garde ses distances avec Jupiter, mais pas trop ¿ pic.twitter.com/4dBSv8EnUy — Uranoscope de l'IdF (@uranoscope77) 10 avril 2017