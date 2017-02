publié le 10/02/2017 à 14:59

Si le temps le permet, un spectacle céleste particulier va se jouer à la nuit tombée, parfaitement observable en France métropolitaine. En levant les yeux au ciel, dans la nuit du vendredi 10 février au samedi 11 février, les amateurs d'astronomie pourront profiter de pas moins de trois phénomènes. Une pleine lune doublée d'une éclipse par la pénombre et le passage d'une comète au plus près de la Terre.



Le spectacle n'aura pas l'éclat écarlate d'une éclipse totale de lune ni la luminosité majestueuse d'une super lune. La lune sera pleine ce soir, mais elle perdra de son brillant au plus fort de la nuit, pour devenir de plus en plus blafarde jusqu'à s'afficher derrière un voile inhabituel la faisant quasiment disparaître. C'est ce qu'on appelle une éclipse de lune par la pénombre.

Le phénomène sera visible partout dans le monde, sauf en Australie, en Corée du Nord et en Corée du Sud, au Japon, en Nouvelle-Zélande et dans une partie de l'Indonésie. Le site spécialisé Sloosh le retransmettra en direct. En France, on pourra l'observer sans crainte à l’œil nu, aux jumelles ou au télescope, si la météo l'autorise, entre 23h30 et 3h52 du matin. Le pic d'ombre sur la lune est prévu pour 1h44.

If you don't live in an area that'll see Friday's #Eclipse, you're in luck! We'll livestream it from start to finish https://t.co/XxrPets60l pic.twitter.com/IyuosrMJhc — Slooh (@Slooh) February 8, 2017

Ce ballet lunaire sera assorti du passage de la comète du Nouvel an, la comète 45P. Celle-ci est visible depuis la Terre depuis quelques temps. Elle atteindra ce soir son point le plus proche de notre planète, "le huitième passage le plus proche d'un noyau cométaire dans l'histoire moderne", explique Futura Science. Elle sera alors à 12 millions de kilomètres de la Terre, soit près de 30 fois la distance Terre-lune.



Son passage ne sera pas visible à l’œil nu. Le meilleur moment pour l'observer est la deuxième partie de la nuit. Muni d'une carte du ciel et d'un télescope, il faudra alors chercher dans la constellation d'Hercule une boule verdâtre diffuse pas forcément très brillante. Son éclat sera d'autant plus diminué que la lune s'éclipse ce soir, et sera pleine toute la nuit.