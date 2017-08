Des objets métalliques découverts dans une boîte de surgelés Findus

publié le 16/08/2017 à 09:54

"C’est une véritable caisse à outils !". Alors qu'elle pensait ouvrir une simple boîte de surgelés Findus, une habitante de Sannois y a découvert deux pièces métalliques, selon des informations rapportées par Le Parisien. Une rondelle et un boulon étaient contenues dans un paquet de pommes noisettes aux carottes.



Mercredi 9 août, la mère de famille se rend au Leclerc de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Comme le relate le quotidien, elle y achète une boîte de surgelés de la marque Findus. À ce moment, la jeune femme n'aurait cependant pas prêté attention au poids inhabituel du paquet.

Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle découvre les pièces métalliques contenues dans la boîte en carton. "On m’a proposé de ramener la boîte pour me rembourser. Mais je n’en ai rien faire, moi, d’être remboursée ! Je voulais qu’on prévienne les consommateurs", s'est insurgée la jeune femme.

Une enquête en cours

Contactée par Le Parisien, l'enseigne alimentaire Leclerc située à Gennevilliers a décliné toute responsabilité. Selon l'entreprise Findus, il s'agit d'un "incident exceptionnel". Des détecteurs de métaux installés sur la chaîne de production auraient pourtant pour but d'éviter ce genre de maladresses. Une enquête en cours vise à déterminer l'origine de cet incident.