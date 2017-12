et AFP

publié le 02/12/2017 à 18:11

Des militants d'Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) ont occupé l'Apple Store d'Opéra à Paris pendant plusieurs heures, samedi 2 décembre. L’organisation altermondialiste exige que le géant américain paye les milliards d'euros d'impôts que lui réclame l'Union européenne. Les militants ont quitté les lieux après avoir obtenu la promesse d'un rendez-vous avec la direction.



L'action a eu lieu de 10h30 à 14 heures et a été menée par 100 militants, d'après une porte-parole d'Attac, Aurélie Trouvé. Une manifestation menée pour que la marque à la pomme "paie sa part juste d'impôts dans les pays où elle exerce réellement ses activités", a-t-elle expliqué. Une trentaine de manifestations ont eu lieu en parallèle dans toute la France.

"Nous avons eu l'engagement formel d'un responsable d'Apple que nous aurions un rendez-vous avec la direction nationale dans les quinze jours", a-t-elle précisé auprès de l'AFP. "Si ce rendez-vous ne devait pas avoir lieu, nous reviendrons avant Noël", a-t-elle prévenu. Personne n'était immédiatement disponible pour faire un commentaire chez Apple France.

Visés par la Commission européenne et les "Paradise papers"

La Commission européenne avait estimé en août 2016 qu'Apple avait "bénéficié d'avantages fiscaux indus" en Irlande, et ordonné à ce pays de récupérer auprès du groupe 13 milliards d'euros d'arriérés. La décision n'a toujours pas été mise en oeuvre. La marque à la pomme a aussi fait partie des multinationales citées dans le cadre des révélations des "Paradise Papers" sur l'optimisation fiscale des multinationales et des grandes fortunes mondiales.



Lors de la sortie début novembre du dernier smartphone du groupe, l'iPhone X, Attac avait déjà organisé une manifestation pour dénoncer "10 ans d'évasion fiscale" ayant "permis (à Apple) d'accumuler plus de 230 milliards de dollars" de trésorerie.