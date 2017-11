Apple prépare-t-il un iPhone à écran souple ?

publié le 29/11/2017 à 14:22

L'écran pliable est en passe de devenir le prochain théâtre de l'affrontement entre les géants de la téléphonie. Alors que Samsung envisage de commercialiser un smartphone doté de cette technologie dès 2018, Apple vient de déposer un brevet portant sur "des appareils électroniques à écrans flexibles", suggérant qu'elle ne compte pas laisser le champ libre à son rival historique.



Le site Patently Apple a révélé l'existence de ce document mis en ligne le 23 novembre par le Bureau américain des brevets et des marques. Il décrit un mécanisme d'affichage pouvant être plié et déplié comme un livre ou un portefeuille, visant aussi bien des ordinateurs que des tablettes, des smartphones ou des montres connectées.



Selon le brevet, qui fait suite à une demande préalablement soumise en 2016 par Apple, cet appareil électronique serait doté à la fois d'un boîtier et d'un écran flexible. L'écran serait composé d'une dalle flexible, d'une couche de protection et d'une surface tactile. Il pourrait reposer sur la technologie LCD, Oled voire micro-LED, la technologie d'affichage appelée à succéder à l'Oled dans les années à venir pour proposer des écrans plus fins, plus souples et plus lumineux en résolution 8K. Selon Digitimes, Apple pourrait être en mesure de commencer à produire ce matériau d'ici 2019.

La prochaine tendance de la téléphonie ?

Le dépôt voire l'obtention d'un brevet ne garantissent pas qu'un projet verra effectivement le jour. Mais cela donne des indications sur les travaux en cours dans les laboratoires de Cupertino. Apple montre un intérêt croissant pour les écrans flexibles depuis plusieurs semaines. Outre ce brevet, le groupe informatique aurait opéré un rapprochement avec l'entreprise BOE, le plus gros fabricant chinois d'écrans Oled pour smartphones. Selon ETNews, un partenariat serait à l'étude pour affranchir Apple de sa dépendance à Samsung Display et produire des quantités importantes d'écrans Oled flexibles.



Apple et Samsung ne sont pas les seuls fabricants à travailler sur des concepts d'écrans flexibles. Les écrans borderless se généralisant, les marques planchent sur les prochains leviers de différenciation des smartphones. Xiaomi a déjà dévoilé un concept de smartphone à écran souple tactile. Lenovo a présenté l'an dernier un smartphone à porter au poignet comme une montre. En février 2016, des chercheurs du Human Media Lab de la Queen's University canadienne ont dévoilé un prototype de smartphone doté d'un écran LG Oled ondulable. Microsoft a déposé un brevet pour un smartphone pliable convertible en tablette.

