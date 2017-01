REPLAY - À l'occasion de la publication au Livre de Poche de son roman paru à l'automne 2015, "D'après une histoire vraie", Delphine de Vigan est l'invitée de "Laissez-vous tenter".

par Le Service Culture , Bernard Lehut publié le 09/01/2017 à 10:13

D'après une histoire vraie a été doublement récompensé par le prix Renaudot et le Goncourt des Lycéens. Le précédent livre de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, avait été, lui aussi, un best-seller. D'après une histoire vraie raconte l'histoire d'une romancière incapable d'écrire, tétanisée par le succès de son ouvrage précédent, cette vulnérabilité la jette sous l'emprise d'une femme qui dit l'avoir autrefois connue.



Le crescendo suffocant de cette prise de possession se réfère ouvertement au thriller de Stephen King, Misery, dans lequel une lectrice prend en otage un écrivain et Delphine de Vigan nous égare dans un vertigineux jeu de miroir entre le réel et l'imaginaire. "C'est ça la lecture, elle est subjective donc on comprend ce qu'on veut. Qu'un livre perturbe, je trouve ça plutôt bon signe", confie l'auteure.



Et l'aventure ne s'arrête pas là pour Delphine de Vigan, qui s'est d'ores et déjà penchée sur un nouveau roman. "Je ne mettrai pas tant de temps pour écrire, c'est vrai que quatre années ont séparé mes deux derniers romans", assure Delphine de Vigan, avant de confier : "J'avais un projet auquel je réfléchissais depuis assez longtemps, et qui, là, semble prendre forme. Je savais ce que je voulais raconter mais je n'avais pas de point d'entrée et là, je crois que je l'ai trouvé ".