"Défense légitime", l'histoire d'un procès et d'"une rencontre"

publié le 01/06/2017 à 00:13

Dans "Défense légitime", Véronique Sousset raconte comment elle a défendu, en tant qu'avocate commise d'office, un homme accusé d'avoir assassiné une enfant de huit ans. Un livre qu'écrire n'était "peut-être pas une nécessité, mais une rencontre", explique l'auteure.



"Le procès était passé depuis déjà deux ans et j'étais sur le port de Naples, en plein mois d'août. Et sur ce port, une voix fend la foule et vient vers moi. C'était la présidente de la principale association de protection de l'enfance, partie civile au procès, qui s'est plantée devant moi et m'a dit 'vous restez un bon souvenir'. Je me suis dit : 'alors là il y a quelque chose, ça s'écrit", raconte l'avocate pour expliquer d'où lui est venue l'idée de poser cette expérience sur le papier.

"Je crois que dans ce parcours à la rencontre de ce que l'opinion nomme 'un monstre', sur ce chemin à la lisière des ténèbres, (...) il y a toujours eu cette petite lumière qui était la victime. Je crois que c'est important, justement, parce qu'on veut redonner de l'humanité à cet homme, parce qu'on veut le faire revenir dans la communauté des hommes d'où les faits l'ont délogé, de ne jamais oublier qu'il y a une victime. La dignité qu'on lui porte, c'est aussi l'humanité qu'on rend au père", estime aussi Véronique Sousset.