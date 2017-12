publié le 22/12/2017 à 07:38

Le géant automobile Daimer va prendre le volant du VTC français Chauffeur Privé. Une mode ou une stratégie de développement ? En tout cas, ce n'est pas une lubie. Renault déjà, par exemple, est sur ce terrain après le rachat d'un autre VTC tricolore, Marcel.



Il s'agit en fait, pour Daimler, comme pour Renault ou pour Ford, de rester au contact des innovations d'un marché qui est en pleine révolution : celui des mobilités.

Tous les grands constructeurs préparent le coup d'après, celui des véhicules autonomes, de l'autopartage (comme on le fait déjà avec les vélos en libre service), et plus largement des services qui sont attachés au déplacement, et qui vont capter l'essentiel des budgets au détriment de la bonne vieille bagnole vendue en concession, fut-elle électrique ou à hydrogène.

Uber a d'ailleurs déjà ouvert la voie, mais en sens inverse : en signant un partenariat avec Volvo pour 24.000 voitures qui préfigurent les robots-taxis de demain.

Daimler a-t-elle réellement besoin de ces jeunes entreprises ? C'est l'un des paradoxes de l'économie actuelle : les marques de références, ancrées dans l'histoire industrielle, sont menacées par des start-up à peine pubères.



Chauffeur Privé est née en 2012. Mais comme la jeune entreprise Car2go, qui gère 14.000 voitures en autopartage pour 2,5 millions de clients dans huit pays, qu'elle a récemment achetée, Daimler gagne du temps et acquiert des expertises qui ne sont pas dans ses bureaux d'étude.



La terreur des constructeurs c'est l'emprise des géants sur les traitements de données par Amazon ou Google sur leurs véhicules. Sans maîtrise des datas, ils seront réduits au rang de simples fabricants de machines roulantes. C'est pour cela qu'ils veulent contrôler les technologies de localisation et de détection qui régulent les flux, les algorithmes des plateformes de réservations et de paiements. Toute la high-tech mise en œuvre par les VTC.



Va-t-on voir naître des Uber européens ? Compte tenu des soucis à répétition que connait le pionnier californien aux États-Unis, mais aussi désormais en Europe, la Commission de Bruxelles lui demande des comptes. C'est une belle opportunité pour les acteurs européens. Maintenant, concurrencer Uber ne sera réaliste que si l'Europe harmonise les règles du jeu dans les vingt-sept pays de l'Union.

