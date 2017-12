États-Unis : la baisse d'impôts adoptée au Sénat, une victoire pour Trump

publié le 20/12/2017 à 07:12

La réforme de la fiscalité américaine a franchi mercredi 20 décembre l'étape décisive du Sénat. Cela ouvre donc la voie à une victoire politique majeure pour Donald Trump, bien qu'un ultime vote technique soit encore nécessaire dans l'autre chambre du Congrès. Le Sénat, à majorité républicaine, a adopté le texte de refonte de la fiscalité et de baisse des impôts par 51 voix contre 48. Tous les républicains présents ont voté oui, tandis que l'opposition démocrate s'est unanimement opposée.



Cela serait pourtant une victoire à la Pyrrhus pour le président américain, tant la réalité est éloignée de ses promesses de campagne. Grossièrement, cette réforme va offrir aux entreprises une baisse d'impôt de 35 à 21%, un retour à bon compte des bénéfices pour les multinationales exilées ou encore certains "cadeaux" pour les grandes fortunes locales comme une réduction spectaculaire de l'impôt sur les successions, des dégrèvements massifs sur l'immobilier et un taux maximum de l'impôt sur le revenu à 37%.

Au total, cela représente une baisse des prélèvements de 1.500 milliards de dollars. Pour un Américain de la classe moyenne, autour de 50.000 dollars de revenu, le bonus sera alors de 900 dollars par an. En revanche, un Américain qui appartient au pourcentage le plus riche du pays verra sa pression fiscale s'alléger de 51.000 dollars par an. Une réforme qui aggrave les inégalités sociales et qui ne séduit guère outre-Atlantique alors que 55% des personnes sont contre cette nouvelle fiscalité.



