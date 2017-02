Côtes-d'Armor : une mère et sa fille tuées à leur domicile

Le père de famille, blessé, a été transporté à l'hôpital. Il pourrait s'agir d'un drame familial.

Crédit : JACQUES DEMARTHON / AFP La gendarmerie nationale (illustration)

par Léa Stassinet publié le 03/02/2017 à 11:44

Inquiets de ne pas avoir de nouvelles de la famille vivant à côté de chez eux, ce sont les voisins qui ont donné l'alerte. Jeudi 2 février au soir, une mère et sa fille ont été retrouvées assassinées à leur domicile de Plounévez-Quintin, rapporte le quotidien Ouest-France.



C'est à 20 heures que les secours sont appelés par le voisinage. Les pompiers découvrent les corps d'une sexagénaire et de sa fille gisants dans la maison. Également présent sur les lieux du drame, un homme présentant une plaie à la tête a été hospitalisé. Son rôle n'a pas encore été déterminé mais il s'agirait vraisemblablement du père de famille.



L'hypothèse de l'homicide, comme celle du suicide n'ont pas été écartées. Ce vendredi 3 février, des techniciens en investigation de la gendarmerie devraient intervenir sur la scène de crime, pour déterminer avec précision les causes de la mort des deux femmes.