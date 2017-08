Côte d'Azur : ils prostituaient leurs amies pour financer leurs vacances

publié le 17/08/2017 à 11:36

Pour payer leurs vacances, ils sacrifiaient leurs copines. Trois hommes ont contraint leurs amies à se prostituer dans le seul but de pouvoir financer leurs vacances estivales sur la Côte d'Azur, selon des informations de Var Matin.



Le calvaire des deux jeunes filles aura duré plusieurs semaines. Depuis le début de l'été, trois jeunes hommes ont forcé deux de leurs amies à proposer des prestations sexuelles tarifées à Nice et à Cannes. L'une est majeure tandis que l'autre est âgée de seulement 16 ans.

Une fois le butin rapporté par ces victimes, les trois proxénètes présumés se hâtaient de dépenser l'argent. Selon le quotidien local, les jeunes femmes ne touchaient, quant à elles, rien de l'argent qu'elles rapportaient. Les trois individus ont été interpellés par les forces de l'ordre le week-end du 12 et 13 août.



Âgés de 20 à 30 ans, les trois hommes étaient originaires de Seine-Saint-Denis et de l'Essonne. Ils étaient connus de la justice pour des actes de violence et liés au trafic de stupéfiants. Tous trois ont été déférés, mardi 15 août, au parquet de Nice. Une information judiciaire a été ouverte pour "proxénétisme aggravé".