publié le 13/03/2017 à 10:25

"J'ai quelques amis, mais jamais ils ne m'ont offert un costume à 6.500 euros", concède Pascal Praud. "À mon anniversaire, ils se cotisent pour un stylo-plume ou un vélo, les bonnes années quand je change de décennies", poursuit-il. "Mes amis sont radins, fauchés, et ils sortent d'un quinquennat difficile sur le plan fiscal", s'amuse le journaliste.



"Deux costumes pour Fillon : le Journal du Dimanche a un service textile et garde-robe. Nous attendons l'enquête sur les slips et les chaussettes", raille Pascal Praud. "Deux costumes payés en février, quelques jours après les révélations du Canard Enchaîné : cela montre combien François Fillon a le sens de la mesure, et même de la grande mesure", ajoute-t-il.

"Rien ne nous sera épargné dans cette campagne, où le luxe côtoie le caniveau. Où il paraît que François Fillon n'a même pas remercié son ami, ai-je lu dans le Journal du Dimanche", narre le journaliste. "L'habit ne fait pas le moine : son élégance ne serait-elle donc que vestimentaire ?", lance le journaliste, qui conclut : "C'est certain, François Fillon est rhabillé pour l'hiver".