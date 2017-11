publié le 24/11/2017 à 07:06

Aviva va devenir la première entreprise du pays à proposer 10 semaines de congé de parentalité à ses salariés, homme ou femme. Ce salarié du groupe conservera, pendant ces dix semaines, les mêmes droits qu'en situation de travail, en termes de rémunération, de congés, de RTT, d'ancienneté et de protection sociale.



C'est une première en France et une "première mondiale sur une durée aussi importante", se félicite l'assureur, qui emploie 4.300 salariés dans le pays et plus de 31.000 à travers le monde. Il s'agit de "promouvoir l'égalité professionnelle en supprimant les barrières inconscientes qui peuvent se manifester au moment d'une embauche ou d'une promotion", explique Aviva. Cela doit permettre aux femmes de ne plus se sentir "discriminée" lorsqu'elles partent en congé maternité et aux hommes d'avoir davantage que leur congé de paternité dont la durée légale est de 14 jours.

Instaurer plus d'égalité entre hommes et femmes

L'assureur s'est inspiré du modèle scandinave selon Anne-Sophie Curé en charge des relations humaines et de la communication. "On a eu cette idée-là parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui avec les jeunes générations, il y a un besoin d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle (...) et donc a voulu offrir beaucoup plus d'égalité entre les hommes et les femmes", explique-t-elle. La responsable des relations humaines explique qu'il y a trop souvent "un problème avec les recrutements de femmes parce qu'elles pourraient potentiellement devenir mères". Les 4.300 salariés du groupe sont concernés en France.



Thibault sera un des premiers à bénéficier de ces dix semaines, huit de plus qu'un congé paternité. "J'ai eu un premier enfant et j'avais étendu mon congé paternité d'une semaine de congés payés. (...) Je vais accueillir deux enfants d'un coup, clairement ma femme voit les choses différemment maintenant c'est sûr", se réjouit le salarié. Concernant le coût de congé, Aviva explique que les salariés absents ne seront pas forcément remplacés, ou alors par des collègues qui auraient envie de s'essayer à un nouveau poste.