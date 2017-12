publié le 15/12/2017 à 02:00

C'est le choc ce jeudi 14 décembre au soir à Millas dans les Pyrénées-Orientales. Un car scolaire a été percuté par un TER sur un passage à niveau. Il était environ 16h05 lorsque le drame s'est produit. Quatre enfants ont perdu la vie dans cette collision. 20 autres sont blessés ce soir, onze d'entre eux sont en situation d'urgence absolue. Tous n'ont pas pu être identifiés, ont indiqué le procureur de la République et le préfet des Pyrénées Orientales. Léana, 11 ans, était dans ce bus et elle s'en est sortie.



Hospitalisée à Perpignan, elle a même pu voir sa maman Aurélie ce soir. "Ma fille m'a dit que les barrières n'étaient pas baissées, qu'elles étaient relevées. Le bus est passé et là, elle a juste eu le temps de tourner la tête, le train arrivait. Elle a crié 'Attention !' et là c'était le trou noir", confie sa mère. La jeune fille a perdu connaissance. "'J'ai vu tout noir maman', c'est ce qu'elle m'a dit. 'Et après je me suis réveillée par terre avec mes chaussures d'un côté, mes vêtement tous déchirés'", raconte Aurélie qui assure que Léana "était très choquée".

Elle explique comment sa fille a vu sa copine à côté d'elle blessée à la jambe. "Je suis très choquée. J'ai beaucoup beaucoup de peine pour les autres parents qui ont perdu leurs enfants. Moi j'ai eu une bonne étoile qui a gardé ma fille. Je suis très peinée pour les autres enfants qui sont décédés malheureusement", déclare avec émotion la mère de famille.