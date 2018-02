et Loïc Farge

publié le 08/02/2018 à 08:10

C'est un premier regard instructif sur les décisions économiques du nouvel exécutif. La Cour des comptes reconnait que sur le très délicat et très explosif dossier des comptes publics, le déficit sera pour 2017 sous la fameuse barre des 3%. C'est le résultat des mesures de freinage des dépenses prises dès l’arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe.



Mais "en même temps" (concept désormais incontournable), elle souligne que ni l'Élysée ni Matignon ne doivent rouler des mécaniques. La performance doit un peu aux réformes engagés dès l'été, et beaucoup à trois facteurs externes : l'amélioration de la conjoncture, qui a généré 8 milliards de recettes inattendues ; la fameuse "cagnotte" (la réduction du chèque de la France au Budget de Bruxelles) ; et la baisse des intérêts versés au titre de la dette.

Pour le premier Budget complet du quinquennat Macron, l'analyse est poliment plus sévère : les économies promises ne sont pas garanties. En clair, les marges de manœuvre pour maintenir nos déficits sous le couperet des 3% sont limitées. Essentiellement en raison du pari fait par Bercy.

Tout repose sur une baisse très marquée des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Ce n'est pas gagné, car elles sont très majoritairement dans l'opposition. Pour s'assurer d'un résultat correct les magistrats financiers misent plutôt sur des recettes supplémentaires. Avec deux hypothèses : celles (vertueuses) d'une forte croissance ; ou celles (douloureuses) du recours à la fiscalité.