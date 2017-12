publié le 12/12/2017 à 12:41

Un jeune homme de 24 ans a été condamné à cinq ans de prison dont trente mois avec sursis lundi 11 décembre par le tribunal correctionnel de Créteil pour avoir empoisonné trois anciens collègues de l'institut Gustave-Roussy, prestigieux centre de recherche sur le cancer situé à Villejuif (Val-de-Marne), rapporte le Parisien.



Le coupable est un ancien stagiaire de l'institut. Après un passage difficile dans l'hôpital qu'il n'a toujours pas digéré des mois plus tard, et alors qu'il travaille au commissariat à l'énergie atomique, il apprend que ses anciens collègues se seraient appuyés sur ses recherches pour la publication d'un article sans lui avoir demandé son accord. Des accusations qui se révéleront fausses. Furieux, le jeune homme décide de se venger.

En mars dernier, il parvient à s'introduire dans l'institut, gants noirs aux mains. "Il éteint les congélateurs de cellules et il jette des bonbonnes de camping dans des cuves de cryogénisation où étaient conservés des ADN", énumère le Parisien.

Les scientifiques sont tombés malades

Après ces dégradations, il verse de l'azoture et du sodium dans la bouilloire que ses anciens collègues utilisent, et en verse une dose "potentiellement létale", précise le quotidien.



Pendant les deux jours qui suivent, les scientifiques tombent malades. "Une thésarde et un docteur tombent malades après avoir bu du thé. Un scientifique perd connaissance une fois son café avalé", précise le Parisien. Choqués, ils s'en remettent tous et se souviennent alors de cet ancien stagiaire, arrêté le 25 avril dernier



"J’ai été malade pendant le stage. J’ai voulu les rendre malade, a déclaré à la barre le jeune homme. Sachez que je suis impardonnable. Rien ne justifiait mes actes. Sachez que je veux passer le reste de ma vie à racheter mes fautes", a-t-il poursuivi, avant de connaître sa condamnation assortie d’un mandat de dépôt délivré à l’audience.