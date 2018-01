Changer de vie : les 3 questions qu'il faut se poser avant de se lancer

publié le 05/01/2018 à 09:25

Cela peut paraître fou, mais 70% des Français rêvent de changer de vie. Un objectif qui figure même dans le top 10 des bonnes résolutions en ce début d'année. Pourtant, très peu sont ceux qui osent franchir le pas. Un désir de changement qui ne cache pas forcément de la tristesse.



"Je ne pense pas qu'on soit globalement malheureux dans nos vies. En revanche, je pense que le monde du travail se durcit et à mesure qu'il se durcit, de plus en plus de gens se demandent comment redonner plus de sens à leur vie", explique Sylvaine Pascual, coach spécialiste de la reconversion professionnelle et du plaisir au travail.

Pour changer de vie, il n'y a pas de recette miracle. "Tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est des questions qui ont besoin d'être traitées", souligne Sylvaine Pascual.

"À l'arrivée, je pense que pour être sûr que son projet à des chances de réussite, il y a trois questions auxquelles on doit répondre : ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire et comment je vais le faire", résume la coach.