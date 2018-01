avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/01/2018 à 14:51

Ce mardi 23 janvier, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard a présenté son "plan de transformation" pour les années à venir. Parmi les annonces : la suppression de 2.400 postes au siège de l'enseigne, et un plan de sauvegarde de l'emploi pour les 2.100 salariés des 273 magasins Dia dont le groupe va se séparer.



"La casse sociale, elle est déjà là. Le plan de sauvegarde de l'emploi ce n'est pas innocent. Des gens vont perdre leur emploi et à la fin du mois n'auront plus la possibilité de payer leur loyer", commente au micro de RTL Jean-Marc Robin, délégué syndical central à Force ouvrière Carrefour.

"Ce qui m'inquiète c'est ce que ne dit pas M. Bompard. C’est-à-dire que nous avons un plan de départs volontaires sur les sièges, qui concerne je le rappelle 3/4 des effectifs. Ce n'est pas anodin", ajoute-t-il.

Selon le syndicaliste, la direction de Carrefour a toujours pris ses décisions "en faveur de l'actionnariat". "L'année dernière Carrefour a distribué 500 millions d'euros à ses actionnaires (…) Aujourd'hui ce sont les salariés qui payent les décisions des patrons", lance-t-il.