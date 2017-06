publié le 01/06/2017 à 07:37

Des avancées hier soir dans les négociations entre la CGT et le ministère des Transports. La CGT, à l'origine de la grève dans les transports de carburants depuis six jours, a salué "des avancées significatives" et estimé possible "une levée du mouvement", à l'issue d'une réunion de plus de deux heures au ministère des Transports. "C'est un soulagement parce que ces périodes sont très dures à vivre dans les stations-service", indique Francis Pousse, président Métier Distributeur carburants du CNPA (professionnels de l'automobile) qui représente les propriétaires de 6.000 stations services en France.



La reprise sera mise au vote, mais en attendant les files s'allongent devant les stations. "On estimait, hier soir, à 150 stations en rupture totale de produit et un peu moins de 500 en rupture partielle", note-t-il. La région parisienne reste la plus touchée par le mouvement des conducteurs de matières dangereuses débuté vendredi dernier.

"Avec la nouvelle de la nuit, la situation devrait rapidement revenir dans la norme. Si vraiment le mouvement s'interrompt ce midi, je pense que d"ici demain soir un maximum de stations seront réapprovisionnées", explique Francis Pousse.