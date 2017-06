publié le 04/06/2017 à 08:53

Le cancer fait 15 millions de morts par an dans le monde. 150.000 en France. 385.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans notre pays. Des milliers de cancérologues du monde entier se sont réunis en congrès à Chicago. C'est ici que se dessine la carte des avancées dans cette lutte contre la maladie. Avec cette année une montée en puissance de la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on ne combat plus un cancer du sein, du poumon ou du colon, mais on mène la guerre contre les anomalies moléculaires de la tumeur, quelque soit l'organe touché, grâce à l'analyse de son code génétique.



Des progrès ont été constatés en matière d'immunothérapie, cette stratégie qui consiste à stimuler les défenses immunitaires du patient pour que celles-ci aillent combattre elles-mêmes la maladie. Ce traitement a déjà fait ses preuves dans certains cancers du poumon, du rein, de la vessie et surtout dans le mélanome métastatique, ce cancer de la peau à un stade avancé. Les résultats d'un essai clinique incluant plus de 800 patients avec un suivi à long terme sont encourageants. Le traitement des patients avait été arrêté au bout de deux ans. Au début des années 2010, il n'existait aucun traitement efficace.

Il y a encore beaucoup d'autres avancées, notamment dans la lutte contre les effets secondaires des traitements, dans la prévention également. Des études présentées à Chicago ont prouvé par exemple que si on observe une bonne hygiène de vie, on peut réduire de 40% le risque de rechute dans le cancer du colon.