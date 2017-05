et AFP

La route a fait de nouvelles victimes. Cinq personnes, dont deux enfants "en très bas âge", ont été tuées dans un accident samedi 6 mai en fin d'après-midi sur la départementale 928, à Radinghem (Pas-de-Calais) et un autre enfant a été grièvement blessé, a-t-on appris auprès de la préfecture. Le drame, qui s'est produit vers 17h30 à mi-chemin entre Béthune et Le Touquet, implique trois véhicules, a poursuivi cette source, confirmant une information de La Voix du Nord.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le choc frontal "s'est produit dans une courbe. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté frontalement deux autres" voitures arrivant en sens inverse, selon les précisions de la préfecture du Pas-de-Calais.

"Cinq personnes sont décédées, dont deux enfants en très bas âge, un autre enfant a été grièvement blessé et un adulte a également été blessé", a priori moins gravement. Le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, ainsi que le sous-préfet de Montreuil Régis Elbez, se rendaient sur place en fin de journée.