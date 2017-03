publié le 21/03/2017 à 21:53

Bruno Le Roux a annoncé ce mardi 21 mars sa démission suite aux accusations à son encontre révélées par l'émission le Quotidien. Lors de sa conférence de presse il a précisé qu'il avait été "honnête" et qu'il n'avait "rien à se reprocher", mais qu'il démissionnait pour ne pas gêner le bon fonctionnement du gouvernement. Le parquet national financier a ouvert une enquête. Bruno Le Roux est donc remplacé par Matthias Fekl à Beauvau.





Cette démission fait-elle plus de mal à la gauche qu'à la droite? Pour Philippe Besson, cette démission fait "du mal à la gauche évidemment et beaucoup plus encore à la droite mais ça fait surtout du mal à la République et à la démocratie", explique l'écrivain qui ajoute que "le degrés d’exigence des Français est à son comble". Jean-Christophe Buisson se demande lui "est-ce que s'il n'y avait pas eu l'affaire de Penelope Fillon avant, cela se serait passé de la même façon?".

Gérard Miller estime quant à lui que "si sous Chirac, on avait appliqué les principes qu'on applique aujourd'hui, la quasi-totalité des gouvernements auraient démissionné". Pour conclure, Alain Duhamel assure que cette démission "est plutôt embarrassante pour la droite que pour la gauche" et "ne voit pas pas comment cela pourrait nuire à la gauche".



On refait le monde avec :

- Gérard Miller : psychanalyste

- Philippe Besson : écrivain

- Jean-Christophe Buisson : directeur adjoint du Figaro magazine

- Alain Duhamel : éditorialiste à RTL