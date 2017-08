publié le 04/08/2017 à 01:00

C'est un geste pour l'environnement plutôt… inattendu. Dans le Finistère, trois collectifs, organisateurs de la Rave Floor, une free party prévue le 5 août, ont annoncé son report. La raison ? Les oiseaux, plus précisément la nidification de plusieurs espèces dans une zone protégée.





"Une partie du site est en zone ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique), explique le collectif 716 sound sytem sur sa page Facebook, le 2 août. On peut perturber la fin de nidification de plusieurs espèces d'oiseaux, selon un rapport de l'association Bretagne vivante et la direction départementale des territoires et de la mer. "

Autre raison évoquée : une fête de village qui se déroule dans le bourg le week-end du 5 et 6 août. "Nous ne voulons pas perturber cette manifestation. De plus, nos échanges avec la municipalité sont excellents depuis le début du projet", précise un communiqué des organisateurs, consulté par Le Télégramme.



Le quotidien indique également que cette annulation ne serait pas liée à la facturation des services des forces de l'ordre, problème qui avait opposé la préfecture aux collectifs. Ceux-ci avaient dénoncé le surcoût d'une "taxe sécurité arbitraire", dans un communiqué le 25 juillet. La manifestation techno devait rassembler 2.000 personnes. Elle sera reportée au mois de septembre, ajoute les organisateurs.