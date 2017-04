Bientôt une maison de retraite pour éléphants dans le Limousin ?

publié le 14/04/2017 à 10:56

Une maison de retraite pour éléphants doit ouvrir d’ici la fin de l’année, dans le Limousin. À l’origine du projet, deux soigneurs qui travaillaient au Zoo d’Anvers en Belgique. Ils ont quitté leur travail puis, pendant de nombreux mois, ils ont cherché le lieu idéal pour établir leur maison de retraite pour pachydermes. En Belgique, les terrains étaient trop chers ou trop petits. En Italie et en Espagne, la végétation ne convenait pas. Les éléphants n’aiment pas les arbres trop secs, les oliviers ou les pins.



C’est donc dans le pays du châtaignier, dans la campagne du Limousin, à Bussière-Galant, en Haute-Vienne, à la frontière de la Dordogne, à 35 km de Limoges, qu’ils ont finalement acquis une ancienne ferme de 29 hectares. Et c’est là que Sofie Goetghebeur, la soigneuse, attend son premier pensionnaire, avec impatience. "On va accueillir des éléphants jusqu'à la fin de leur vie, raconte-t-elle. Un éléphant vit environ 81 ans, comme les hommes. On va les soigner, on va leur donner du foin du Limousin, et on va leur donner des douches dans des bâtiments chauffés l’hiver".

Une ouverture qui constituerait une victoire des associations

Un cirque de Suède qui a décidé d’arrêter ses numéros avec les éléphants a déjà contacté les soigneurs. En fait, le couple prévoit, que d’ici quelques années, le nombre de vieux éléphants qui devront être pris en charge va fortement augmenter. Il y a, en Europe, environ 140 éléphants appartenant à des cirques. Or, les interdictions se multiplient. 13 pays d’Europe ont banni les animaux sauvages dont les éléphants dans les cirques. Beaucoup de pays de l’Est et du Nord. La Belgique, en 2014. Expédier les éléphants en Afrique étant est trop cher et les adoptions par les zoos étant compliquées, nos deux soigneurs désormais limousins anticipent une généralisation de l’interdiction des cirques à animaux.

Les cirques français ont compris que l’ouverture de cette maison de retraite constituerait une victoire des associations qui luttent pour l’interdiction des animaux dans les cirques en France. La préfecture de Haute-Vienne qui doit donner son feu vert final pour l’ouverture du sanctuaire a reçu une lettre du représentant des cirques de tradition, propriétaire d’animaux de spectacle, qui attaque le projet affirmant que juridiquement la structure contreviendrait à la loi française.



La préfecture n’a pas encore tranché. Elle explique que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour l’ouverture. Le plan d’action du refuge et de la gendarmerie n’est pas encore au point en cas d’évasion. Au cas où un éléphant retraité, nostalgique, décide de faire son cirque, dans le Limousin.