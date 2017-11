publié le 16/11/2017 à 12:20

Les hostilités sont lancées. Les échanges entre Éric Dupond-Moretti et Bernard Henri-Levy ont fait le tour de la Toile depuis quelques jours. Le philosophe a, à son tour, répondu à la virulente lettre que lui a adressée EDM. Interviewé par L'Express, publiée le 15 novembre dans la soirée, il qualifie les arguments de l'avocat en réponse à son "article fouillé" de "navrants", "pathétiques" et "puériles".



"Le pauvre Monsieur Dupond-Moretti me répond en geignant que je ne le considère pas assez", poursuit Bernard Henri-Levy dans l'entretien avant de fustiger le talent de l'avocat. Selon BHL, le défenseur "n'est pas au niveau" pour atteindre la stature des grandes figures avocates comme Henri Lecler car il "n'en a ni le panache, ni la rigueur morale". Et de conclure par une tournure emprunte de condescendance : "Je me mets à sa place : il perd sur les deux tableaux. Ça ne doit pas être très drôle."



C'est bien Bernard Henri-Levy qui avait ouvert le débat en critiquant "l'attitude victimaire et narcissique" de l'avocat pendant et après le procès d'Abdelkader Merah, que l'avocat a réussi à faire acquitter de la complicité dans les assassinats terroristes de Mohamed Merah.



Une critique que l'avocat surnommé "acquitator" n'avait pas digéré. Dans une lettre rendue publique, en se cachant derrière une citation de Magrite, EDM avait traité BHL de "vieille pompe à merde". Acquitator se défendra-t-il une nouvelle fois face à ces nouvelles attaques ?