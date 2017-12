Attentat du Bataclan : une pétition lancée contre un téléfilm de France 2

publié le 28/12/2017 à 16:59

C'est un téléfilm qui suscite la polémique. Intitulée Ce soir-là, la fiction de France 2 consacrée à l'attentat a créé une vague d'indignation notamment chez les victimes et proches de victimes des attentats de Paris du 13 novembre.



Le tournage achevé le vendredi 22 décembre n'a pas été remis en cause par la chaîne mais la pétition ne cesse de recueillir de nouveaux signataires. Ils sont déjà plus de 32.000 à avoir signé ce texte lancé par Claire Peltier. La femme de David Perchirin, tué dans l'attentat, a créé cette pétition sur la plateforme Change.org afin de demander l'annulation du projet.

"Ce projet nous blesse, nous heurte, nous choque… Nous sommes scandalisés qu’un tel projet audiovisuel puisse voir le jour si peu de temps après cet événement aussi violent", s'indigne-t-elle dans le texte.

"Renoncer à ce projet trop douloureux"

"Nous demandons à la direction de France 2 et à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, de renoncer à ce projet trop douloureux, par respect pour nos douleurs, pour notre deuil, pour les personnes disparues et blessées. Par respect pour le service public de télévision", explique Claire Peltier dans 20 minutes.



En effet pour vivre leur deuil, la veuve indique dans la pétition que toutes les victimes et proches de victimes par le drame ont "besoin de silence, de pudeur, de dignité, de respect… et non d'une fiction romanesque destinée à réveiller l'audimat de votre chaîne de télévision".

France 2 assure "être le plus respectueux possible"

Fanny Rondeau, directrice de la fiction de France 2, assurait sur RTL le 29 novembre dernier vouloir éviter toute forme de voyeurisme. Plusieurs associations de victimes ont été consultées pour coller à la réalité : "On veut être le plus respectueux possible, a-t-elle expliqué. L'idée c'est de trouver le moyen de mettre en avant les valeurs humaines, de solidarité et de rencontre, plutôt que d'insister sur des choses très dures et traumatiques".



Ce soir-là est une fiction réalisée par Marion Laine. "Ce soir-là est une grande histoire d'amour impossible, mais aussi celle d’une renaissance sur fond de Paris, ville romantique par excellence, mais aussi aujourd’hui ville blessée ", résumait la chaîne à la fin novembre.

Sandrine Bonnaire dans le premier rôle

Selon les informations de 20 Minutes, le téléfilm raconte l'histoire d’amour qui va naître le soir des attentats entre Irène (Sandrine Bonnaire), une célibataire qui élève sa fille seule, et Karan (Simon Abkarian), un Afghan qui a fui son pays 30 ans plus tôt pour échapper aux talibans.



Les deux personnages vont se rencontrer par hasard le soir du 13 novembre 2015 où ils portent secours aux rescapés de l’attaque terroriste. Naidra Ayadi, qui avait joué dans Polisse, le film de Maïwenn récompensé du Prix au Festival de Cannes en 2011, y apparaît également.