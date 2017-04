Bastia-Lyon : quatre personnes placées en garde à vue

publié le 24/04/2017 à 13:42

Lundi, quatre personnes ont été interpellées dans l'affaire des échauffourées qui ont eu lieu lors du match entre l'Olympique Lyonnais et Bastia le 16 avril dernier. Une source judiciaire proche de l'enquête précise que ces individus ont été placés en garde à vue.



Avant le coup d'envoi, le 16 avril, une cinquantaine de supporters corses avaient déboulé sur la pelouse du stade et s'en étaient violemment pris aux Lyonnais alors que ceux-ci terminaient leur échauffement. Le match avait débuté avec plus d'une heure de retard, avant d'être officiellement arrêté après de nouveaux incidents survenus à la mi-temps. Deux joueurs de l'Olympique lyonnais, Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin, ont porté plainte contre X pour "violence en réunion dans une enceinte sportive".

Davantage de sanctions à venir ?

Le parquet de Bastia a donc ouvert une enquête en flagrances pour "violences". Le club corse a également porté plainte contre X avec constitution de partie civile. Alors que la décision finale de la Ligue de football professionnelle (LFP) se fait toujours attendre, le club a déjà enregistré plusieurs sanctions. Ainsi, le stade Armand-Cesari de Furiani a été suspendu jusqu'au 4 mai à titre conservatoire. Quant à l'équipe même, elle devra jouer son prochain match à domicile contre Rennes sur terrain neutre et à huis clos. L'association de supporters "Bastia 1905", impliquée dans les échauffourées, a quant à elle annoncé une "mise en sommeil jusqu'à nouvelle ordre".

"Il n'est plus dans notre capacité de pouvoir nous réunir tout en maîtrisant la frustration accumulée, d'anticiper les comportements individuels, les réactions liées à la jeunesse, à la colère, ou à la passion", a notamment écrit l'association dans un communiqué afin d'expliquer son retrait. Bastia 1905 a affirmé qu'elle prenait également "acte de la réaction générale suscitée par ces événements", événements qu'elle juge comme étant un "désaveu et une fracture d'une partie du public" avec l'association. Le soir de la rencontre, les trois quarts du stade avaient sifflé les supporters sortis de la tribune Est, celle attribuée à Bastia 1905, afin de prendre part aux incidents.



La LFP pourrait décider de se montrer très sévère et d'infliger de lourdes sanctions au club corse lors de sa décision finale. L'une de ces sanctions pourrait se traduire par un retrait de points au classement qui pourrait avoir de grosses conséquences sur le maintien du club dans l'élite du football français.