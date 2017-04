publié le 17/04/2017 à 07:51

Un match purement et simplement arrêté à la mi-temps. La rencontre de Ligue 1 Bastia-Lyon, qui s'est déroulée dimanche 16 avril, a dû être reportée. Tout commence 15 minutes avant le coup d'envoi, alors que les joueurs lyonnais sont à l'échauffement : 40 à 50 supporters envahissent le terrain, s'en prennent au joueur de l'OL Néerlandais Memphis Depay et au gardien remplaçant. Panique chez les lyonnais sur la pelouse, poursuivis, frappés, qui se protègent comme ils peuvent et rentrent aux vestiaires. Une situation jamais vue en Ligue 1.



Suivent alors 40 minutes de discussion entre toutes les parties. Les joueurs de l'Olympique lyonnais ne veulent pas quitter leur vestiaire. L'intervention de Jean-Michel Aulas, Président de l'OL, sera décisive. Ils reviennent, le coup d'envoi est donné avec 53 minutes de retard. Une première période sans incidents, mais de nouvelles échauffourées se produisent à la pause. Le match est officiellement arrêté à 19h16. La délégation lyonnaise ne quittera l'enceinte qu'à 20 heures après avoir été bloquée par une centaine d'individus devant le stade et après intervention des forces de l'ordre. "J'ai eu peur pour mes joueurs. Ce que j'ai vu aujourd'hui était cauchemardesque", admet Jean-Michel Aulas.

- En Turquie, le Président Erdogan dispose désormais de pouvoirs très élargis. Le "Oui" l'a emporté au référendum, dimanche 16 avril. Une victoire étriquée : à peine un peu plus de 51% des suffrages, avec un taux de participation à 85%. L'Opposition dénonce une fraude.

- François Hollande semble décidé à peser dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. Le chef de l'État ne prendra position qu'après le premier tour mais, à demi-mots, il s'est mis en marche au côté d'Emmanuel Macron. Dans un entretien accordé à l'émission C-Politique sur France 5, il s'en prend au vote extrême.



- Focus sur une proposition de Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle. Un candidat atypique dont le programme fait une large place à l'espace; il propose notamment l'installation de l'homme sur la Lune.



- Les agneaux, les moutons et les brebis envahissent Toulouse en ce long week-end de Pâques pour une mission d'éco-pâturage : le troupeau de 80 bêtes va remplacer les tondeuses à gazon.