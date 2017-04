Bastia-Lyon : "La répression n'est pas la réponse" pour Gilles Simeoni

publié le 17/04/2017 à 19:22

"Je ne suis pas allé au stade mais j'ai été tenu au courant de ce qui se passait", déclare Gilles Simeoni au sujet des graves incidents qui ont eu lieu dimanche 16 avril lors de la rencontre disputée à Bastia entre le SCB et l'Olympique Lyonnais. Un match dont le coup d'envoi a été reporté avant d'être interrompu à la mi-temps après que les joueurs lyonnais ont été pris à partie à deux reprises par des supporters corses descendus sur la pelouse.



L'ancien maire de Bastia et membre du parti nationaliste corse modéré "Inseme per a Corsica", affirme ressentir "de la tristesse et de la colère" et déplore "un geste injustifiable" de la part de ces supporters, même s'il estime qu'une partie d'entre eux doivent déjà "regretter leur geste". Il reconnait qu'il y a cependant "incontestablement un problème", lié en partie selon lui au "sentiment d'injustice" que peuvent ressentir certains jeunes en Corse.

Pour lui, le Sporting Club de Bastia "doit s'interroger sur les dysfonctionnements" qui ont mené à ces événements mais juge que la répression n'est pas la meilleure solution à cette situation, même si les autorités doivent "faire preuve de fermeté". "Je ne pense pas que les problèmes du stade à Furiani puissent se régler à grand renfort de gendarmes", analyse-t-il.