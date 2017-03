Carrefour se lance dans la banque en ligne

publié le 22/03/2017 à 00:19

On attend Orange Bank pour le printemps et c'est aujourd'hui le géant de la grande distribution Carrefour qui propose d'ouvrir un compte courant avec une carte bancaire internationale à débit immédiat. Les virements électroniques sont gratuits mais pas les retraits dans les distributeurs. Il y aura également des frais de tenue de comptes : 12 euros par an. C'est moins cher qu'une banque traditionnelle mais pas moins qu'une autre banque en ligne.



Autre avantage de cette innovation dans le compte courant, le compte est créé en 10 minutes et est associé à C-zam, une application sur smartphone. Le nouveau service de la filiale bancaire de Carrefour sera disponible à compter du 18 avril sous la forme d'un coffret vendu 5 euros dans les rayons de plus de 3.000 magasins Carrefour (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité), ainsi que sur rueducommerce.com, le site de vente en ligne du distributeur.