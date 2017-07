publié le 05/07/2017 à 23:04

Encore quelques jours de travail. Elsa Verhoye, 13 ans, va devoir encore bachoter pour obtenir son baccalauréat littéraire. Le 5 juillet, quand tous les candidats découvraient leurs résultats, la benjamine du cru 2017 au QI de 146 n'a pas eu le loisir de crier victoire. Elle n'a pas obtenu les notes suffisantes pour le décrocher dès le premier coup et devra se présenter au rattrapage, comme le rapporte France Info. Ces ultimes épreuves ont lieu jusqu'au 7 juillet inclus.



Candidate de l'académie de Guadeloupe, où elle vit depuis 10 ans avec sa mère après le divorce de ses parents, cette originaire du Nord a (comme beaucoup d'enfants surdoués) un parcours atypique. Elsa a quitté l'école en CP pour recevoir l'apprentissage prodigué par sa mère, ancienne enseignante. "Elle revenait de la maternelle, elle pleurait parce qu'elle n'avait rien appris, donc il a fallu s'adapter, explique cette dernière dans les colonnes du Parisien. Je n'ai pas eu le choix parce qu'elle n'a pas été autorisée à sauter des classes."

La flèche des programmes scolaires

Après avoir enchaîné le CP, le CE1 et le CE2 en un an et demi, elle décide de prendre une année sabbatique. À la suite de ce repos, elle assimile en trois ans les programmes du CM1 à la 3e, et intègre un lycée. L'an passé, pour les épreuves de première, elle a obtenu 9/20 à l'écrit de français, 16/20 à l'oral et 11/20 en sciences. Malgré ses "11 heures par jour" travaillées, comme elle l'a affirmé au Parisien, elle n'a pas (encore) réussi à décrocher le précieux sésame. Si elle obtient son bac, elle souhaite partir étudier à Montpellier en licence d'audiovisuel.