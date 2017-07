publié le 05/07/2017 à 16:19

Admis ? Repêché ? Recalé ? Pour les quelque 720.000 candidats au bac, le suspense prend fin ce mercredi 5 juillet avec la publication des résultats. Des résultats accueillis parfois avec des larmes mais souvent dans de grandes explosions de joie. Pour tous ceux qui ont décroché le précieux sésame, le chemin vers les études supérieurs n'est pas encore achevé. Après les multiples étapes passées sur admission post-bac, allant des différents choix à la validation des vœux, les nouveaux bacheliers doivent dorénavant s'inscrire dans leur établissement respectif et ce, sans passer par la plateforme.



En revanche, les personnes ne s'étant pas inscrites ou n'ayant pas formulé leurs vœux entre janvier et mars, n'ayant pas validé à temps les propositions ou n'ayant pas reçu de réponses favorables à leurs vœux sont invitées à se connecter de nouveau à la plateforme en ligne.



Du 27 juin au 25 septembre, la procédure complémentaire va ainsi permettre à tous les bacheliers de trouver une formation et d'être mis en relation avec leur futur établissement. À l'image de la procédure initiale, les élèves doivent sélectionner leurs vœux avant d'obtenir une réponse favorable ou non. Attention tout de même, les choix sont beaucoup moins nombreux car seuls les établissements où il reste encore de la place sont concernés par cette nouvelle étape vers les études supérieures.

Les "meilleurs bacheliers" récompensés

De plus, les bacheliers ayant obtenu d'excellents résultats au baccalauréat, qu'il soit général, technologique ou professionnel, peuvent également avoir une bonne surprise sur la plateforme. Le dispositif "meilleurs bacheliers" a en effet été reconduit cette année. Ainsi les 10% des meilleurs candidats de chaque filière et chaque lycée ont peut-être reçu un message leur proposant de candidater à une filière sélective (classe préparatoire, IUT, BTS, IEP ou encore écoles d'ingénieurs) ou encore dans une école privée de commerce.



Comme le rappelle Le Monde, chaque filière sélective publique est en effet obligée de réserver au moins une place aux élèves distingués lors du baccalauréat. Seul changement par rapport à l'année dernière, le délai de réponse qui passe de 48 à 72 heures. En revanche, les meilleurs bacheliers, s'ils ont déjà été acceptés dans leur premier vœu ou s'ils ont déjà reçu une proposition d'admission dans une filière sélective, ne pourront prétendre à ce dispositif.



En 2016, quelque 10.000 bacheliers ont reçu un message. En revanche, dans la réalité les résultats sont moindres, comme relate le quotidien. Sur les 10.296 élèves concernés, 2.621 ont répondu dans les temps et seulement 877 ont bénéficié de ce dispositif en accepter une nouvelle proposition.