Bac 2017 : découvrez les sujets de SES de la filière ES

publié le 20/06/2017 à 09:46

Après la philosophie et l'histoire-géographie notamment, les lycéens de la filière ES candidats au baccalauréat 2017 avaient quatre heures pour plancher sur l'épreuve de sciences économiques et sociales (SES). À 8 heures du matin, mardi 20 juin, les élèves répartis dans les 4.400 centres d'examen ont pu découvrir leur sujet.



Épreuve propre à la filière ES, les sciences économiques et sociales sont une matière très importante pour ces candidats. Elle compte pour un fort coefficient dans la moyenne générale : 7. Les élèves avaient un sujet à traiter, à choisir entre deux sujets : une dissertation, avec la possibilité de s'appuyer sur un dossier documentaire de quatre documents composé de tableaux et graphiques ou d'un extrait de rapport institutionnel, soit l'épreuve composée. Le sujet comportait 10 pages au total.

Une dissertation ou une épreuve composée

Sujet 1 : dissertation

Les instances d’intégration sont-elles toujours source de cohésion sociale ?

Sujet 2 : épreuve composée

Première partie : Mobilisation des connaissances

Deuxième partie : Étude d'un document sur le revenu salarial annuel par sexe ou catégorie socioprofessionnelle sur l'ensemble des salariés en 2011

Troisième partie : raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire